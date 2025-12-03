قابض میئربچے کی موت پراستعفیٰ دیں ، سیف الدین ایڈووکیٹ
آئندہ ایسے واقعات پر ایف آئی آر واٹر بورڈکے خلاف درج کرنے کا مطالبہ نیپا چورنگی پراحتجاجی مظاہرہ،شرکا کی نعرے بازی ،بینرزوپلے کارڈآویزاں
کراچی (اسٹاف رپورٹر،این این آئی) اپوزیشن لیڈر کے ایم سی سیف الدین ایڈووکیٹ نے سانحہ نیپا چورنگی، معصوم بچے کی المناک موت ،حکومتی بے حسی، کے ایم سی اور واٹر کارپوریشن کی نااہلی کے خلاف جائے حادثے پر منعقدہ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ یونیورسٹی روڈ کے ایم سی کے ذمے ،گٹر کے ڈھکن فراہم کرنا واٹر کارپوریشن کی ذمہ داری ہے ، قابض میئر واٹر کارپوریشن کے چیئرمین ،قابض میئر میں سانحہ نیپا میں معصوم بچے کی المناک موت پر اگر تھوڑی بھی غیرت باقی ہے تو وہ فوری استعفی دے دیں،قابض مئیر کو سانحہ نیپا کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے فوراً جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کو ذمہ دار قرار دے دیا،ہم وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ اور وزیر بلدیات سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آئندہ گٹر میں بچہ گرے کا تو ایف آئی آر واٹر بورڈ اور ایکسین کے خلاف درج کرائی جائے گی۔مظاہرے سے امیر ضلع شرقی نعیم اختر ، ٹاؤن چیئرمین گلشن اقبال ڈاکٹر فواد ،وائس ٹاؤن چیئرمین ابراہیم صدیقی ودیگر نے بھی خطاب کیا۔مظاہرین نے میئر کے مستعفیٰ کے ہونے سمیت دیگر نعرے بھی لگائے ۔شرکاء نے بینرز و پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جس پر تحریر تھاکہ قابض مئیر مرتضیٰ وہاب استعفیٰ دو، قاتل قاتل مئیر قاتل،شہر کو مقتل مت بناؤ ، گٹر کا ڈھکن لگاؤ ورنہ گھر جاؤ، ابراہیم ہم شرمندہ ہیں، ابراہیم کراچی شرمندہ ہے ، یہ غفلت یا قتل جواب دو جواب دو، ظالمو! جواب دو، موت کا حساب دو۔انہوں نے کہاکہ قابض مئیر کی سرپرستی میں پارکوں پر قبضہ سنا تھا لیکن اب شہریوں کے مکانوں پر بھی قبضے کیے جارہے ہیں، 40 سال سے رہنے والے فردکے خلاف جعلی دستاویزات بنا کر گھر خالی کروانے کی سازش کی گئی، کراچی کو مفتوحہ علاقہ بنادیا گیا ہے ، قابض مئیر پیرا شوٹر ہیں، سیاسی کارکن نہیں۔