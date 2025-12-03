نیشنل گیمز کیلئے فول پروف سکیورٹی پلان بنانے کی ہدایت
مقدمات کی پیروی، اسنیپ چیکنگ اور سرچ آپریشنز مزید موثر بنایا جائے، پولیس چیف
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کی زیر صدارت کرائم جائزہ اجلاس کراچی پولیس آفس میں منعقد ہوا، جس میں ڈی آئی جی ایڈمن زونل ڈی آئی جیز، ڈی آئی جی سی آئی اے ، ڈی آئی جی انویسٹی گیشن ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور تفتیشی افسران نے شرکت کی۔زونل ڈی آئی جیز نے جرائم کی شرح، پولیس اقدامات، مقدمات کی پیش رفت اور اشتہاری و مفرور ملزمان کی گرفتاریوں پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں اہم مقدمات، خصوصاً بھتہ خوری اور سنگین جرائم سے متعلق بھی تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی۔پولیس چیف نے مقدمات کی موثر پیروی، کومبنگ، اسنیپ چیکنگ اور سرچ آپریشنز کو مزید موثر بنانے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھتہ خوری میں ملوث عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جائے ۔ایڈیشنل آئی جی کراچی نے نیشنل گیمز 2025 کے لیے فول پروف سکیورٹی پلان، کھلاڑیوں کی رہائش گاہوں، گراؤنڈ کے اطراف اور ٹریفک روٹس پر خصوصی انتظامات کی بھی ہدایات جاری کی۔پولیس چیف نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں اور حساس مقامات کی سکیورٹی مزید سخت کی جائے ۔