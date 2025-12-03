ٹریفک مسائل پر قابو کیلئے مربوط کو ششیں ناگزیر،کمشنر
اجلاس میں غیر محفوظ پیڈسٹرین پلوں کی مرمت کے لئے ترجیحی اقدامات کا فیصلہ
کراچی(اسٹاف رپورٹر)کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت ٹریفک مسائل کے حل اور ٹریفک روانی میں حائل رکاوٹوں کو دور کر نے کے اقدامات کا جائزہ اجلاس منعقد ہواجس میں کمشنر کراچی نے کہا کہ ٹریفک کے بڑھتے ہوئے مسائل پر قابو پانے کیلئے تمام متعلقہ اداروں کو مربوط کو ششیں کرنے کی ضرورت ہے ،ٹریفک مینجمنٹ اصولوں اور ٹریفک قوانین پر موثر عملدرآمد کرا نے کے لئے متعلقہ ادارے مر بوط اور موثر کردار ادا کریں ۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیرمحمد شاہ نے اجلاس کو بتایا کہ سڑکوں پر ٹریفک مسائل کا سبب بننے والی غیر قانونی پارکنگ کے ای چالان کئے جائینگے اس سلسلہ میں ٹریفک پولیس نے جامع منصوبہ بندی مکمل کر لی ہے ۔ڈپٹی کمشنر جنوبی جاوید نبی کھوسو نے اجلاس کو بتایا کہ صدر میں 22تجارتی عمارتوں کی بیسمنٹ پارکنگ سے تجاوزات ختم کر کے پارکنگ کے لئے خالی کرا لی گئی ہیں تاہم بجلی سے محرومی سی سی ٹی وی کیمرے اور نگرانی کرنے والے عملہ کی عدم موجودگی کے باعث شہری اور خود دکاندار اپنی گاڑیاں پارک کر نے سے گریز کر رہے ہیں ۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیاکہ ڈپٹی کمشنرز دکانداروں کی متعلقہ ایسوسی ایشن کو پابند کریں گے کہ وہ اس سلسلہ میں اقدامات کریں ،اجلاس میں فیصلہ کیاگیا تمام غیر محفوظ پیڈسٹرین پلوں کی مرمت کے لئے ترجیحی اقدامات کئے جا ئیں گے۔