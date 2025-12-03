صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملازمین کے الاؤنسز میں اضافے سے متعلق فیصلہ برقرار

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ نے ضلعی عدلیہ کے ملازمین کے الاؤنسز میں اضافہ نہ کیے جانے پر دائر توہینِ عدالت کی درخواست کی سماعت کے دوران قرار دیا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی حکمِ امتناع موجود نہ ہونے کے باعث فریقین پر فیصلے پر عمل درآمد لازمی ہے ۔

 دوران سماعت سرکاری وکیل نے مؤقف اپنایا کہ سندھ حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کررکھی ہے اور یہ درخواست اس وقت زیرِ التوا ہے لہٰذا سندھ حکومت کو مہلت دی جائے تاکہ سپریم کورٹ میں اپیل کی ابتدائی سماعت ہوسکے ۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی حکمِ امتناع جاری نہیں ہوا، اس لیے فیصلہ بدستور برقرار ہے ۔

 

