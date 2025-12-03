سینیٹر رانا محمود الحسن کا قائد اعظم ہاؤس میوزیم کا دورہ
کراچی(سٹی ڈیسک)چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ و کابینہ سینیٹ سینیٹر رانا محمود الحسن آف ملتان نے سینیٹرز اور ایم پی اے سندھ آصف موسیٰ کے ہمراہ قائداعظم ہاؤس میوزیم/فلیگ اسٹاف ہاؤس کراچی کا دورہ کیا۔
انہوں نے فارن افیئرز اور ڈپلومیٹک بورڈ کے جنرل سیکریٹری سے ملاقات کی۔ قائداعظم ہاؤس میوزیم کے کمانڈر (ر) سعید اے ملک اور ایگزیکٹو سیکریٹری ارم فواد نے فلیگ اسٹاف ہاؤس میں ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے عجائب گھر کا دورہ بھی کیا۔ دورے کے دوران صائمہ صدیق انچارج اور جاوید منصور نے مہمانوں کو وزٹ کی تاریخ کے بارے میں بریفنگ دی۔ سینیٹر رانا محمود الحسن نے پی اے سی سی کا دورہ بھی کیا ۔ مخدوم علی خان نے انہیں تاریخ کی سرگرمیوں اور غیر نصابی تقریبات کے بارے میں بریفنگ دی ۔