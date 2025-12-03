صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو گروپوں میں تصادم برنس روڈ میدان جنگ

  • کراچی
دو گروپوں میں تصادم برنس روڈ میدان جنگ

کراچی (این این آئی)برنس روڈ پر ہوٹل مالکان کی جانب سے سڑکوں اور گلیوں میں ٹیبلیں کرسیاں رکھنے پر شروع ہونے والا جھگڑا تصادم کی شکل اختیار کر گیا اس دوران دوگروپو ں میں جھگڑے کے دوران کھلے عام اسلحہ کا استعمال کیا گیا۔

حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آرام باغ پولیس کوئی کارروائی کرنے کے بجائے خاموش تماشائی بنی کھڑی صورتحال دیکھتی رہی تصادم کے باعث برنس روڈ میدان جنگ بن گیا۔اور لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ۔علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ سندھ، آئی جی سندھ، گورنرسندھ، مئیر کراچی سے اپیل کی ہے کہ ہوٹل مالکان کی تجاوزات کے خلاف فوری ایکشن لے کر تجاوزات کا خاتمہ کروائیں اور علاقہ مکینوں کو جانی ومالی تحفظ فراہم کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد میں ٹریٹمنٹ پلانٹ کا سنگ بنیاد ، زرعی استعمال کیلئے 33 ملین گیلن پانی صاف کیا جائیگا

گندم کے سرکاری ذخائر کم، منافع خور سرگرم : آٹے کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ

ڈپٹی کمشنر عمر میلہ نے عوامی مسائل سنے ،حل کے احکامات

وزیر توانائی فیصل کھوکھرکا پنجاب تھرمل پاور پلانٹ کا دورہ

ڈپٹی کمشنر کا سائنس نمائش کامعائنہ، طلبہ کو انعامات تقسیم

پیف کے زیر اہتمام بزمِ ادب اور کھیلوں کے مقابلے

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر