دو گروپوں میں تصادم برنس روڈ میدان جنگ
کراچی (این این آئی)برنس روڈ پر ہوٹل مالکان کی جانب سے سڑکوں اور گلیوں میں ٹیبلیں کرسیاں رکھنے پر شروع ہونے والا جھگڑا تصادم کی شکل اختیار کر گیا اس دوران دوگروپو ں میں جھگڑے کے دوران کھلے عام اسلحہ کا استعمال کیا گیا۔
حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آرام باغ پولیس کوئی کارروائی کرنے کے بجائے خاموش تماشائی بنی کھڑی صورتحال دیکھتی رہی تصادم کے باعث برنس روڈ میدان جنگ بن گیا۔اور لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ۔علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ سندھ، آئی جی سندھ، گورنرسندھ، مئیر کراچی سے اپیل کی ہے کہ ہوٹل مالکان کی تجاوزات کے خلاف فوری ایکشن لے کر تجاوزات کا خاتمہ کروائیں اور علاقہ مکینوں کو جانی ومالی تحفظ فراہم کریں۔