حکومت شہریوں کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھنا چاہتی ہے ،پاسبان

  • کراچی
کراچی (این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کراچی کے صدر عبدالحاکم قائد نے ضیاء کالونی مومن آباد ٹاؤن میں عوامی بیٹھک کے شرکاء اور کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کے لیے پائپ لائنوں میں پانی نہیں ہوتا لیکن ٹینکر مافیا کے لیے ہر جگہ وافر پانی موجود ہوتا ہے ۔

 حکومت، شہریوں کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھنا چاہتی ہے ۔ پورے شہر کو کھدائی کے نام پر تباہ کر دیا ہے ۔ شہریوں کی جانوں کو ڈمپر، ٹرالر، ٹینکرز اور کھلے مین ہولزکے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے ۔  پاسبان ، علاقہ مکینوں کے ساتھ مل کر علاقے کے مسائل حل اور صفائی ستھرائی کے لئے بھرپور کوشش کرے گی۔ 

 

