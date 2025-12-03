ٹریفک پولیس کے اشتراک سے روڈ سیفٹی آگاہی واک کا انعقاد
وہیل چیئر پر موجود خصوصی افراد نے نمائش چورنگی پر روڈ سیفٹی پمفلٹ تقسیم کئے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے سے حادثات کی شرح بڑھ رہی ہے ،مقررین
کراچی (این این آئی)ڈس ایبلڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن اور پاکستان انڈیپنڈیٹ لیونگ سینٹر نے ایدھی فاؤنڈیشن اور ٹریفک پولیس کے اشتراک سے روڈ سیفٹی آگاہی واک منگل کو نمائش چورنگی سے کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس کشمیر روڈ تک کی گئی ۔ واک میں ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی ،ایم کیوایم پاکستان کی رہنما کشور زہرا،ڈی ایس پی ٹریفک طفیل احمد،خصوصی افراد کی تنظیموں کے رہنماؤں بابر اقبال ،ناصر محمود شیخ ،شکیل خان،جاوید رئیس ،شاہنہ علی اور دیگر شریک ہوئے ۔ان شخصیات نے وہیل چیئر پر موجود خصوصی افراد کے ساتھ مل کر نمائش چورنگی پر شہریوں میں روڈ سیفٹی کے پمفلٹ تقسیم کیے ۔گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے امور سے آگاہی دی ۔اس موقع پر فیصل ایدھی ،کشور زہرا اور دیگر نے کہا کہ ٹریفک قوانین پر عملدرآمد نہ کرنے سے حادثات کی شرح بڑھ رہی ہے جس سے بیشتر لوگ معذور ہورہے ہیں۔شہر گاڑی یا موٹر سائیکل چلاتے وقت ٹریفک قوانین پر عمل کریں۔ سیٹ بیلٹ باندھیں،ہیلمٹ کا استعمال کریں،سائیڈ شیشے لگوائیں،حد رفتار کے مطابق گاڑی چلائیں،غلط سمت کا استعمال نہ کریں ۔بعد ازاں کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس میں خصوصی افراد کی جانب سے فیملی گالا منعقد کیا گیا ۔خصوصی افراد ا کی تنظیموں کے رہنماؤں نے کہا کہ 3 دسمبرکو اقوام متحدہ کے تحت، معذوری کے مسائل کے بارے میں شعور اجاگر کرنے اور معذوری کے حامل افراد کے وقار ، حقوق اور فلاح و بہبود کیلئے حمایت کو متحرک کرنے کیلئے منایا جائیگا۔انہوں نے کہا کہ ماضی میں حکومت نے معذوری کے حامل افراد کی سہولت کے لیے کئی قوانین بنائے ہیں اور مختلف سہولتوں کا اعلان بھی کیا ہے ۔ جن میں ملازمتوں کا کوٹہ ، رسائی کو بہتر بنانے کے اقدامات، اور مخصوص کارڈز کا اجرا شامل ہے ۔