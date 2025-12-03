صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹر سٹی بسوں کیخلاف ای ٹکٹ جاری

  • کراچی
انٹر سٹی بسوں کیخلاف ای ٹکٹ جاری

کراچی(اسٹاف رپورٹر)کراچی میں داخل ہونے والی تمام انٹر سٹی بسوں کے خلاف ای ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔

 ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق وہ تمام بسیں جو شہر میں داخل ہوتی ہیں ان کے خلاف ای ٹکٹ جاری کیا جا رہا ہے اور سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی،خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے ڈرائیورز کے خلاف سخت قانونی اقدامات اور مسلسل خلاف ورزی پر اضافی کارروائی کی جائے گی،انٹر سٹی بسز صرف اور صرف سہراب گوٹھ بس ٹرمینل اور کراچی بس ٹرمینل تک محدود رہیں،شہر کے اندر انٹر سٹی بس کا داخلہ ٹریفک میں رکاوٹ حادثات کے خطرات اور شہریوں کی مشکلات میں اضافے کا باعث بنتا ہے ۔ تمام ٹرانسپورٹ آپریٹرز کو سختی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ صرف مقررہ ٹرمینلز کا استعمال کریں۔ ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی کریں بدصورت مزید دیگر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پسرور میں ایم سی پارک کی ری ویمپنگ کا آغاز

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ گرلز کالج نوشہرہ روڈ میں سالانہ فن فیئر کی تقریب

انٹرا پارٹی الیکشن میں شفافیت کو یقینی بنایا جا ئیگا :رہنما مرکزی مسلم لیگ

ڈسکہ :گیپکو کی نا اہلی ، بجلی کے لٹکتے ننگے تار شہریوں کیلئے خطرہ

سوشل میڈیا گرل فرینڈ نے ساتھیوں ملکر نوجوان سے رقم ہتھیا لی

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر