انٹر سٹی بسوں کیخلاف ای ٹکٹ جاری
کراچی(اسٹاف رپورٹر)کراچی میں داخل ہونے والی تمام انٹر سٹی بسوں کے خلاف ای ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔
ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق وہ تمام بسیں جو شہر میں داخل ہوتی ہیں ان کے خلاف ای ٹکٹ جاری کیا جا رہا ہے اور سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی،خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے ڈرائیورز کے خلاف سخت قانونی اقدامات اور مسلسل خلاف ورزی پر اضافی کارروائی کی جائے گی،انٹر سٹی بسز صرف اور صرف سہراب گوٹھ بس ٹرمینل اور کراچی بس ٹرمینل تک محدود رہیں،شہر کے اندر انٹر سٹی بس کا داخلہ ٹریفک میں رکاوٹ حادثات کے خطرات اور شہریوں کی مشکلات میں اضافے کا باعث بنتا ہے ۔ تمام ٹرانسپورٹ آپریٹرز کو سختی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ صرف مقررہ ٹرمینلز کا استعمال کریں۔ ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی کریں بدصورت مزید دیگر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔