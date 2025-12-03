کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں اوپی ڈی کے اوقات میں اضافہ
کراچی (این این آئی) کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز نے شہریوں کو بہتر سہولت دینے کے لئے اوپی ڈی کے اوقات بڑھا دیئے ۔ ادارہ اب رات آٹھ بجے تک مریضوں کو طبی مشورہ اور تشخیص فراہم کرے گا۔
فیصلہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی منظوری کے بعد کیا گیاانتظامیہ نے بتایا کہ اوپی ڈی اب دو شفٹوں میں کام کرے گی۔ پہلی شفٹ صبح آٹھ بجے سے دوپہر دو بجے تک۔ دوسری شفٹ دوپہر تین بجے سے رات آٹھ بجے تک۔اس توسیع سے مریضوں کو فوری رسائی ملے گی۔ ملازمت پیشہ افراد کے لئے بھی علاج آسان ہوگا۔نئے اوقات میںانجیوگرافی، الٹراسائونڈ، ایکو کارڈیوگرافی، ای سی جی اور بلڈ پریشر کی سہولیات دستیاب ہوں گی، شہریوں کو دل کے امراض کا معیاری اور سستا علاج دینا ادارے کی ترجیح ہے ۔