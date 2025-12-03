12وہیلر ٹرک نے تین بہنوں کے اکلوتے بھائی کو کچل دیا،ڈرائیور فرار
متوفی نجیب اللہ برف ڈپو پر ملازمت کرتا تھا ، آبائی تعلق پشین سے بتایا جاتا ہے ،ٹرک قبضے میں لے لیا گیا
کراچی(اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)ملیر میں 12 وہیلر ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوگیا۔تفصیلات کے مطابق شہر میں ٹرک، ٹریلر، ٹینکر اور ڈمپر کی جانب سے شہریوں کی جانیں لینے کا سلسلہ جاری ہے ، آج ملیر میں کالا بورڈ نہال اسپتال کے قریب 12 وہیلر ٹرک نے بائیک سوار کو کچل دیا جس کی لاش چھیپا کے رضا کاروں نے ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال پہنچائی۔ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ متوفی کی شناخت 25 سالہ نجیب اللہ کے نام سے کی گئی جو موٹر سائیکل پر سوار تھا۔سعود آباد تھانے کے ہیڈ محرر سمیع نے بتایا کہ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا تاہم اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹرک اور متوفی کی موٹر سائیکل کو قبضے میں لیکر تھانے منتقل کر دیا جبکہ پولیس ٹرک ڈرائیور کا سراغ لگا کر اس گرفتار کرنے کی کوششیں کر رہی ہے ۔متوفی نوجوان کے لواحقین کا کہنا تھا کہ نجیب اللہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی اور گھر کا واحد کفیل تھا جو کہ برف ڈپو پر ملازمت کرتا تھا ، متوفی غیر شادی شدہ اور اس کا آبائی تعلق پشین سے بتایا جاتا ہے ۔علاوہ ازیں لانڈھی داؤد چالی کے قریب ریلوے ٹریک پر ٹرین کی ٹکر سے راہگیر خاتون جاں بحق ہوگئی۔خاتون کی شناخت تاحال نہ ہوسکی،لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کردیا گیا۔