صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

12وہیلر ٹرک نے تین بہنوں کے اکلوتے بھائی کو کچل دیا،ڈرائیور فرار

  • کراچی
12وہیلر ٹرک نے تین بہنوں کے اکلوتے بھائی کو کچل دیا،ڈرائیور فرار

متوفی نجیب اللہ برف ڈپو پر ملازمت کرتا تھا ، آبائی تعلق پشین سے بتایا جاتا ہے ،ٹرک قبضے میں لے لیا گیا

کراچی(اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)ملیر میں 12 وہیلر ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوگیا۔تفصیلات کے مطابق شہر میں ٹرک، ٹریلر، ٹینکر اور ڈمپر کی جانب سے شہریوں کی جانیں لینے کا سلسلہ جاری ہے ، آج ملیر میں کالا بورڈ نہال اسپتال کے قریب 12 وہیلر ٹرک نے بائیک سوار کو کچل دیا جس کی لاش چھیپا کے رضا کاروں نے ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال پہنچائی۔ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ متوفی کی شناخت 25 سالہ نجیب اللہ کے نام سے کی گئی جو موٹر سائیکل پر سوار تھا۔سعود آباد تھانے کے ہیڈ محرر سمیع نے بتایا کہ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا تاہم اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹرک اور متوفی کی موٹر سائیکل کو قبضے میں لیکر تھانے منتقل کر دیا جبکہ پولیس ٹرک ڈرائیور کا سراغ لگا کر اس گرفتار کرنے کی کوششیں کر رہی ہے ۔متوفی نوجوان کے لواحقین کا کہنا تھا کہ نجیب اللہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی اور گھر کا واحد کفیل تھا جو کہ برف ڈپو پر ملازمت کرتا تھا ، متوفی غیر شادی شدہ اور اس کا آبائی تعلق پشین سے بتایا جاتا ہے ۔علاوہ ازیں لانڈھی داؤد چالی کے قریب ریلوے ٹریک پر ٹرین کی ٹکر سے راہگیر خاتون جاں بحق ہوگئی۔خاتون کی شناخت تاحال نہ ہوسکی،لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کردیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پسرور میں ایم سی پارک کی ری ویمپنگ کا آغاز

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ گرلز کالج نوشہرہ روڈ میں سالانہ فن فیئر کی تقریب

انٹرا پارٹی الیکشن میں شفافیت کو یقینی بنایا جا ئیگا :رہنما مرکزی مسلم لیگ

ڈسکہ :گیپکو کی نا اہلی ، بجلی کے لٹکتے ننگے تار شہریوں کیلئے خطرہ

سوشل میڈیا گرل فرینڈ نے ساتھیوں ملکر نوجوان سے رقم ہتھیا لی

آج کے کالمز

ایاز امیر
گھبراہٹ کا ہے کی؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جعلی اسمبلی کے اصلی ایم این ایز کا لطیفہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (3)
شاہد صدیقی
جویریہ صدیق
صنفی بنیادوں پر تشدد
جویریہ صدیق
محمد حسن رضا
دو ماڈل‘ دو راستے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار عائلی زندگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر