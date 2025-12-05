صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدر آباد:کئی وارداتوں میں مطلوب 2ملزم مقابلے میں زخمی

  • کراچی
حیدر آباد:کئی وارداتوں میں مطلوب 2ملزم مقابلے میں زخمی

پولیس نے مظہر، ممتاز کو گرفتار کرکے اسلحہ برآمد کرلیا، 5 منشیات فروش بھی گرفتاربدین میں 3 گٹکا سپلائر، شکار پور سے 5 ڈکیت، کنڈیارو میں رہزن گرفتار کرلئے گئے

حیدر آباد اندرون سندھ (بیورو رپورٹ، نمائندگان)حیدرآباد پولیس نے کئی وارداتوں میں مطلوب دو ملزمان کو مقابلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کرلیا،  جبکہ تیسرا فرار ہوگیا۔ ادھر بدین میں 3 گٹکا سپلائر،  شکار پور سے 5 ڈکیت اور محراب پور میں رہزن گرفتار کرلئے گئے ۔ تفصیلات کے مطابق حیدر آباد میں ہٹری پولیس نے مقابلے میں دو زخمی ملزمان مظہر علی اور ممتاز علی مستوئی کو گرفتار کرکے اسلحہ اور گولیاں برآمد کرلیں، ان کا تیسرا ساتھی فرار ہوگیا۔ پولیس نے دو نوں زخمی ملزمان کو سول اسپتال منتقل کردیا، پولیس کے مطابق ملزمان پیٹرول پمپ پر ڈکیتیوں سمیت متعدد وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے ۔ جبکہ پولیس نے مختلف تھانوں کی حدود سے پانچ افراد کو گرفتار کرکے ان سے اسلحہ، منشیات برآمد کرلی ۔ ادھر پنگریو پولیس نے بین الصوبائی گٹکا نیٹ ورک بے نقاب کرکے 34,100 ساشے برآمدکرکے بین الصوبائی گٹکا سپلائرز کے 3 ملزمان کو دو کرولا کاروں سمیت گرفتار کرلیا۔ دریں اثنا شکارپور پولیس نے ڈکیتی اور چوری کی درجنوں وارداتوں میں ملوث پانچ ڈکیت گینگ ملزم گرفتار کرلئے ۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے مجموعی 5 لاکھ کیش,ایک مہران کار،12 موٹر سائیکل اور پانچ ٹی ٹی پستول بھی برآمد کئے ہیں۔محراب پور میں مبینہ مقابلے کے دوران رہزن محسن لاکھو ولد جمن لاکھو کو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا، ملزم کے دیگر ساتھی فرار ہونے ہوگئے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ہیلتھ کارڈ فعال، باغ کو بگ سٹی کا درجہ دیدیا، فیصل راٹھور

غزہ جنگ بندی دھوکا،فلسطینیوں کا قتل عام جا ری ، مشتاق احمد

چیئر مین سینیٹ کا یواین کے تعاون سے منعقدہ نمائش کا دورہ

حکومت اعلیٰ تعلیمی تحقیق سے استفادہ کیلئے تیار ہے ،رانا مشہود

صفا ئی کے معیار پر کو ئی سمجھوتا نہیں کیا جا ئیگا ، کمشنر راولپنڈی

کرکٹ گراؤنڈز کی اپ گریڈیشن،سی ڈی اے و پی سی بی میں معاہدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ