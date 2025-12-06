صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
پولیس مقابلوں میں 4ڈاکو گرفتار

کراچی (اسٹاف رپورٹر )پولیس نے مبینہ مقابلوں کے بعد4ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ گلشنِ معمار پولیس نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب ناردرن بائی پاس عباس کٹ کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کے دیگر ساتھی موقع سے فرار ہونے کامیاب ہوگئے ۔سرجانی ٹاؤن پولیس نے سرجانی ٹاؤن سیکٹر10/A شاہ بیگ گوٹھ کے قرب سے مبینہ مقابلے کے بعد 2 زخمی سمیت 3 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا ۔پولیس کے مطابق زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کی شناخت زبیر ولد اعجاز اور علی ولد نواز کے ناموں سے کی گئی جبکہ ، تیسرے گرفتار ملزم نے اپنا نام شاکر ولد ممتاز عزیز بتایا ۔ 

 

