صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سالڈ ویسٹ کے ٹرک نے موٹرسائیکل سوارکچل دیا

  • کراچی
سالڈ ویسٹ کے ٹرک نے موٹرسائیکل سوارکچل دیا

حادثے کے بعد موقع پرموجود شہریوں کا ٹرک کے ڈرائیورکو پکڑ کر تشدد مشتعل شہریوں کاٹرک پر پتھراؤ ،آگ لگانے کی کوشش پولیس نے ناکام بنادی

کراچی(اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)ناگن چورنگی کے قریب سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے تیز رفتار ٹرک نے موٹرسائیکل کوروند ڈالا جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق ہو گیا، حادثے کے بعد موقع پرموجود شہریوں نے ٹرک کے ڈرائیورکو پکڑ کر تشدد نشانہ بنا ڈالا۔رپورٹ کے مطابق نیوکراچی تھانے کے علاقے ناگن چورنگی پل کے قریب سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے تیز رفتار ٹرک رجسٹریشن نمبرجی ایس ٹی سی 9593 نے موٹرسائیکل کو روند ڈالا جس کے نتیجے میں موٹرسائیکل سوارموقع پر جاں بحق ہو گیا۔حادثے کے بعد موقع پرموجودشہریوں نے ٹرک کے ڈرائیورکوپکڑ لیا اورتشدد نشانہ بنانا شروع کردیا، مشتعل شہریوں کی جانب سے ٹرک پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔

جس کے باعث ٹرک کا شیشہ ٹوٹ گیا اورمشتعل شہریوں کی جانب سے ٹرک کو آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی جبکہ پولیس بروقت پہنچ گئی اورپولیس نے ٹرک کو جلنے سے بچالیا۔حادثے میں جاں بحق شہری اورشہریوں کے تشدد سے زخمی ٹرک ڈرائیور کو فوری عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔ایس ایچ او نیو کراچی سعود احمد کے مطابق حادثے میں جاں بحق شہری کی شناخت 55 سالہ حمید الرحمان ولد عطا الرحمان کے نام سے کی گئی، متوفی سرجانی ٹاؤن کا رہائشی بتایا جا رہا ہے جبکہ شہریوں کے تشدد سے زخمی ہونے والے ٹرک کے ڈرائیور اللہ رکھا ولد پٹھان کے نام سے کی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

قومی اسمبلی لائبریری میں ’’ کشمیر کارنر‘‘قائم ،سپیکر نے افتتاح کیا

5طلبا جینیسز پروگرام میں شرکت کیلئے جا پان جا ئینگے

پاکستان سوڈانی طبی عملے کی تربیت کیلئے تیار ہے ،وزیرصحت

سی ڈی اے میں ای سٹامپ پیپر ، ریکارڈ ڈیجیٹائزیشن بارے اجلاس

ڈپٹی کمشنرز پر اجیکٹس کی پریذنٹیشن تیار رکھیں،کمشنر راولپنڈی

حادثات میں کمی کیلئے ٹریفک قوانین پر عملدرآمد نا گزیر،سی پی او

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس