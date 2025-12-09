گاڑیاں چھیننے والا خطرناک منظم گروہ گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)مختلف علاقوں سے گاڑیاں چھیننے والا خطرناک منظم گروہ گرفتار،چوری ، چھینی گئی چار کاریں اور اسلحہ برآمد۔ملزمان مختلف گاڑیاں رینٹ پر حاصل کرکے شہریوں سے گاڑیاں چھیننے کی وارداتیں انجام دیتے رہے ، متعدد وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز پولیس کو موصول تھیں۔
مختلف علاقوں سے گاڑیاں چھیننے والا خطرناک منظم گروہ گرفتار،چوری ، چھینی گئی چار کاریں اور اسلحہ برآمد۔ملزمان مختلف گاڑیاں رینٹ پر حاصل کرکے شہریوں سے گاڑیاں چھیننے کی وارداتیں انجام دیتے رہے ، متعدد وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز پولیس کو موصول تھیں۔