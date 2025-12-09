صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کلچر ڈے کے پردے میں پرتشدد واقعات ناقابل معافی،متحدہ

  • کراچی
کلچر ڈے کے پردے میں پرتشدد واقعات ناقابل معافی،متحدہ

ثقافتی سرگرمیوں کو غدار عناصر نے اپنے مذموم ایجنڈے کے لیے استعمال کیا کسی صورت لسانی و علاقائی منافرت برداشت نہیں کی جائے گی،اراکین اسمبلی

کراچی(اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حق پرست اراکینِ سندھ اسمبلی نے گزشتہ روز ’’کلچر ڈے ‘‘ کے پردے میں پرتشدد واقعات، گاڑیوں اور قومی املاک کی بے رحمانہ توڑ پھوڑ، اور کھلے عام ’پاکستان مردہ باد‘ جیسے انتہائی دلخراش و ملک دشمن نعرے لگائے جانے پر گہرے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے امن اور قومی سالمیت کے خلاف ایک بزدلانہ اور ناقابلِ معافی سازش قرار دیا ہے ۔ اپنے مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ پرامن ثقافتی سرگرمیوں کو چند شرپسند اور غدار عناصر نے اپنے مذموم ایجنڈے کے لیے استعمال کیا، جن کا مقصد صرف ملک میں فساد، افراتفری پھیلانا اور قومی یکجہتی کو پارہ پارہ کرنا ہے۔

سندھ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس مجرمانہ سرگرمی پر صرف خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کسی بھی صورت ملک دشمنی یا کسی بھی قسم کی لسانی و علاقائی منافرت کو برداشت نہیں کرے گی۔اراکین سندھ اسمبلی نے مطالبہ کیا کہ گورنر اور وفاقی حکومت فوری طور پر اس سنگین معاملے کا سخت نوٹس لیں، شرپسندی میں ملوث تمام ذمہ داران کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے نشاندہی کر کے انہیں فی الفور گرفتار کیا جائے ، اور ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شمالی لاہورپیکیج ،8منصوبوں پر 3ارب 65 کروڑخرچ ہونگے

9اے ایس آئیز ودیگرکی درخواستوں پر ریلیف کا حکم

بلاول ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم بنیں گے :گورنر

20چوکی انچارجز کے تبادلے

200کنال قیمتی اراضی واگزار

قتل پرعمر قید پانیوالے دو بھائی بری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس