دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کی فراہمی آج جزوی معطل رہے گی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق کے الیکٹرک کی جانب سے سالانہ مینٹی ننس کام منگل (آج)کو صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک جاری رہے گا۔
اس دوران دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کے مختلف فیڈرز پر بجلی کی فراہمی جزوی طور پر معطل رہے گی۔ ترجمان نے بتایا کہ شٹ ڈاؤن کے باعث شہر میں پانی کی فراہمی میں تقریباً 200 ملین گیلن کمی متوقع ہے جس کے نتیجے میں لانڈھی، کورنگی، شاہ فیصل، ڈی ایچ اے ، چنیسر ٹاؤن، جناح ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد اور گلبرگ ٹاؤن میں پانی کی فراہمی جزوی طور پر متاثر ہوگی۔