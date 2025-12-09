صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کے الیکٹرک اور کنٹریکٹر کے درمیان ادائیگی کا معاملہ پھر عدالت پہنچ گیا

کراچی(اسٹاف رپورٹر)کے الیکٹرک اور کنٹریکٹر کے درمیان ادائیگی کا معاملہ حل نہیں ہوسکا، تنازع ایک بار پھر عدالت میں پہنچ گیا۔سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے نیو جام صادق برج کی تعمیر کے دوران کے الیکٹرک کے انفرااسٹرکچر کی منتقلی کے تنازعے سے متعلق درخواست پر تعمیرات کو گرانے سے روک دیا۔۔۔

عدالت نے ڈی جی ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو ریکارڈ کے ساتھ طلب کرلیا۔ہائیکورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو نیو جام صادق برج کی تعمیر کے دوران کے الیکٹرک کے انفرااسٹرکچر کی منتقلی کا تنازعہ سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔کے الیکٹرک کے وکیل بیرسٹر ایان میمن نے موقف دیا کہ کسی بھی منصوبے کی تعمیر سے قبل یوٹیلیٹی انفراسٹرکچر کی منتقلی کی جاتی ہے ۔کے الیکٹرک اور کنٹریکٹر کے درمیان انفراسٹرکچر کی منتقلی کے لئے معاہدہ طے پایا تھا۔ کے الیکٹرک کے پول کو نقصان پہنچنے سے مہران ٹاؤن اور اطراف تین روز تک بجلی کی فراہمی معطل رہی، کنٹریکٹر کے چیک باؤنس ہوگئے ہیں۔انفرااسٹرکچر کو نقصان پہنچنے سے انڈسٹریل ایریا و دیگر علاقے متاثر ہونگے ۔ 

 

