کالج یونیورسٹی حیدرآباد کے نئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر معظم کا خیر مقدم

  کراچی
کالج یونیورسٹی حیدرآباد کے نئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر معظم کا خیر مقدم

حیدرآباد(ڈسٹرکٹ ڈیسک) پروفیسر ڈاکٹر معظم علی خان نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد کے وائس چانسلرکے طور پر باضابطہ اپنا عہدہ سنبھال لیا۔

 اس سے قبل وہ جامعہ کراچی کے ماحولیاتی مطالعہ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، المنائی ایسوسی ایشن گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد(کراچی چیپٹر) نے انکا خیر مقدم کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہارکیا ہے ۔ سیکریٹری امین یوسف، نائب صدر جہانگیر احمد، سرپرست اعلیٰ اقبال قریشی اور دیگر عہدیداروں نے کہا کہ پروفیسر ڈاکٹر معظم علی خان تعلیمی میدان میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور امید ہے کہ وہ جامعہ حیدرآباد کے تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنائیں گے ۔

 

