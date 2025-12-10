صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نواب شاہ میں رکشے پرفائرنگ سے لیڈی پولیس اہلکار زخمی

  • کراچی
نواب شاہ میں رکشے پرفائرنگ سے لیڈی پولیس اہلکار زخمی

رخسانہ مشوری کو 7گولیاں لگیں، نازک حالت میں کراچی منتقل، حملہ آور فرارواقعہ پولیس فورس پر حملے کے مترادف، ایس ایس پی، 5افراد گرفتاری کا دعویٰ

نوابشاہ (نمائندہ دنیا)تھانہ اے سیکشن کی حدود میں ڈیوٹی پر جاتے ہوئے لیڈی پولیس اہلکار کو نامعلوم ملزمان نے رکشے میں فائرنگ کرکے زخمی کردیا، لیڈی پولیس اہلکار رخسانہ مشوری کو تشویشناک حالت میں پیپلز میڈیکل اسپتال منتقل کیا گیا، واقعہ کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری اسپتال پہنچ گئی۔ رخسانہ مشوری کو حالت تشویشناک ہونے کراچی منتقل کر دیا گیا، انکو 7 گولیاں جسم کے مختلف حصوں میں لگی ہیں۔ قاتلانہ حملے کی اطلاع پر ایس ایس پی شبیر سیٹھار، اے ایس پی درتابش پیپلز میڈیکل اسپتال پہنچ گئے ، جہاں انکا کہنا تھا کہ یہ واقعہ پولیس فورس پر حملے کے مترادف ہے ، جو کسی صورت قابلِ برداشت نہیں۔ شبیر احمد سیٹھار نے سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری کارروائی کی ہدایات کی۔ پولیس نے فوری ایکشن لیتے ہوئے 5 افراد کو اسلحے سمیت گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے ۔ شبیر سیٹھار کا کہنا تھا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق چاہے فریقین کے درمیان معاشرتی یا باہمی دشمنی موجود ہو، لیکن باوردی لیڈی پولیس اہلکار پر حملہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے ، ملوث عناصر کے خلاف اسی نوعیت کے مقدمات کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر