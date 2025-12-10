اسلحے کی نمائش،سیف سٹی پروجیکٹ کیمرے سے ملزم کاسراغ لگا کرمقدمہ درج
شاہین کمپلیکس کے قریب نجی کمپنی کا سکیورٹی گارڈ جدید اسلحے کی واضح نمائش کر رہا تھا ،ڈی جی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پولیس نے سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمرے کے ذریعے جدید اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کا سراغ لگاتے ہوئے شہر میں اس نوعیت کا پہلا مقدمہ درج کردیا۔ڈی جی سیف سٹی پروجیکٹ آصف اعجاز شیخ نے بتایا کہ آئی جی سندھ نے سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمرے اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف بھی استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے اور اس سلسلے میں کیمرے کی مدد سے اسلحے کی نمائش کے الزام میں پہلامقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ شاہین کمپلیکس کے قریب نجی کمپنی کا سکیورٹی گارڈ جدید اسلحے کی واضع نمائش کر رہا تھا تاہم کیمرے کی مدد سے گاڑی ٹریس کرکے سکیورٹی کمپنی کے گارڈ کو گرفتار کیا گیا۔ڈی جی سیف سٹی پروجیکٹ نے بتایا کہ گرفتار گارڈ کے خلاف آرام باغ تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔خیال رہے کہ دو روز قبل آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کیمروں کی مدد سے نگرانی کرنے کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کیا تھا۔