سابق ایس ایس پی راؤ انوار کی گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی

  کراچی
سابق ایس ایس پی راؤ انوار کی گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی

کراچی(این این آئی)ایئرپورٹ کے قریب سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کی گاڑی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، تاہم حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔پولیس اور فائربریگیڈ کی ایک گاڑی فورا موقع پر پہنچ گئی اور بروقت کارروائی کے بعد آگ پر قابو پالیا گیا۔

پولیس کے مطابق گاڑی میں اس وقت راو انوار کی فیملی موجود تھی جو گھر سے ایئرپورٹ کی جانب جا رہی تھی۔ آتشزدگی کے باوجود گاڑی میں سوار تمام افراد محفوظ رہے ۔ابتدائی اطلاعات کے مطابق گاڑی میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، مزید وجہ جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔

 

