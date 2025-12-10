صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری میں ملوث ایک اور گھریلو ملازمہ گرفتار،دوران تفتیش حیرت انگیز انکشافات

  • کراچی
چوری میں ملوث ایک اور گھریلو ملازمہ گرفتار،دوران تفتیش حیرت انگیز انکشافات

کراچی(این این آئی) گھروں میں چوریاں کرنے والی گھریلو ملازمہ کو گرفتار کرلیا گیا ، جس نے دوران تفتیش حیرت انگیز انکشافات کئے ۔

تفصیلات کے مطابق کراچی میں ساحل پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چوری میں ملوث گھریلو ملازمہ کو گرفتار کرلیا۔پولیس نے بتایا کہ ملزمہ نصیرن مائی کے قبضے سے سونے کی بالیاں، ڈائمنڈ کی بالیاں اور دو ہزار مالیت کی غیر ملکی کرنسی برآمد ہوئی ہے ۔پولیس حکام کا کہنا تھا کہ دورانِ تفتیش ملزمہ نے سنسنی خیز انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ وہ گھر کی مالکن کو نشہ آور شے پلانے کے بعد چوری کی واردات انجام دیتی تھی۔پولیس نے ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر