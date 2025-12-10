صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیاقت آباد میں کچرا جلانے سے مکینوں کو مشکلات

  • کراچی
دمہ اور سینہ کے امراض میں مبتلا مریضوں کو شدید پریشانی کاسامنااسکول کے قریب غیر اعلانیہ کچرا کنڈی سے طلباکو تکلیف ہے ، مکین

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد کے علاقے لیاقت آباد ایف سی ایریا لال گرلز سیکنڈری اسکول کے قریب کچرے میں لگنے والی آگ پر قابو پاکر کولنگ کا عمل مکمل کرلیا گیا۔ واقعہ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔کچرے میں آگ لگنے کی وجہ سے اطراف میں شدید دھواں پھیل گیا۔ مکینوں کو سانس لینا مشکل ہوگیا اور دمہ اور سینہ کے امراض میں مبتلا مریضوں کو شدید مشکل ہوئی۔اہل محلہ کے مطابق گزشتہ ایک ماہ قبل گورنمنٹ لال گرلز اسکول کے قریب خالی پلاٹ پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے اہلکاروں نے کچرا ڈال دیا تھا اور شکایات کے باوجود کچرا نہیں اٹھایا گیا۔کئی روز قبل بھی اس کچرے میں آگ لگ گئی تھی جس کو فائر بریگیڈ نے بجھایا تھا۔منگل کو کچرے میں آگ لگنے کا دوسرا واقعہ ہوا۔اہل محلہ کا کہنا ہے کہ غیر اعلانیہ کچرا کنڈی بنے کے سبب اسکول میں زیر تعلیم طلباء اور طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ، اطراف میں مرکزی جامع مسجد ہے ، کچرے کے تعفن کی وجہ سے مکین نمازی اور طالب علم ذہنی کرب میں مبتلا ہیں۔اہل محلہ نے ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے اپیل کی ہے کہ کچرا فوری صفاف کرایا جائے ۔دوسری جانب منگل کوکچرے میں لگنے والی آگ پر کے ایم سی فائر بریگیڈ کو اطلاع دینے پر فائر ٹینڈر نے پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔آگ لگنے کی وجہ سے اطراف لگی جھاڑیاں اور اسکول کی عمارت متاثر ہوسکتی تھیں۔

