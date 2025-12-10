صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برقی حادثات میں کمی کیلئے عوامی آگاہی ناگزیر قرار

  • کراچی
برقی حادثات میں کمی کیلئے عوامی آگاہی ناگزیر قرار

کراچی (این این آئی)پاکستان میں ہر سال متعدد افراد کرنٹ لگنے ، ناقص گھریلو وائرنگ اور برقی ڈھانچے کی خرابی کے باعث حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔

 جس سے جانی و مالی نقصان بڑھ رہا ہے ۔ ماہرین کے مطابق شہریوں کو چاہئے کہ بجلی کے پولز، ٹرانسفارمرز اور اوورہیڈ تاروں سے محفوظ فاصلہ برقرار رکھیں، جبکہ بچوں کو سختی سے تلقین کی جائے کہ وہ بجلی کے کھمبوں یا کسی بھی کھلی تار کے قریب نہ جائیں۔ روزمرہ کاموں جیسے کپڑے سکھانے یا دھاتی اشیا نصب کرتے وقت بھی بجلی کی لائنوں سے دوری یقینی بنانا ضروری ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر