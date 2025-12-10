صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پراسیکیوٹر جنرل سندھ کو نوٹس

  • کراچی
پراسیکیوٹر جنرل سندھ کو نوٹس

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے بارودی مواد برآمدگی کیس میں ضمانت منسوخی کے خلاف دائر کرمنل ریویژن پر پراسیکیوٹر جنرل سندھ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ملزم غنی اللہ عرف غنی امان چانڈیو اور سرمد میرانی کی بعد از گرفتاری ضمانت بحال کردی ہے ۔

 عدالت نے حکم دیا کہ آئندہ سماعت تک ملزم کو 27 نومبر کے انسداد دہشتگردی عدالت کے ضمانتی حکم کے مطابق بعد از گرفتاری ضمانت پر تصور کیا جائے ۔ وکلا کے مطابق انسداد دہشتگردی عدالت نے 27 نومبر کو ملزم غنی اللہ عرف غنی چانڈیو اور سرمد میرانی کو بارودی مواد کیس میں ضمانت دی تھی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر