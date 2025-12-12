فوڈ اتھارٹی میں بھی ای چالان نظام متعارف کرانے کا فیصلہ
کراچی(دنیا نیوز)سندھ حکومت نے ٹریفک کے بعد فوڈ اتھارٹی میں بھی ای چالان کا نظام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔صوبائی وزیر خوراک مخودم محبوب الزمان نے۔۔
پی پی پی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر محترمہ فریال تالپور سے ملاقات میں فوڈ اتھارٹی کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔صوبائی وزیر نے بتایا کہ آن لائن رجسٹریشن، کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم اور ڈیجیٹل چالاننگ سسٹم متعارف کروایا جائے گا جس سے سندھ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے عوام کو بہتر اور شفاف سہولیات فراہم ہوں گی۔اس موقع پر مخودم محبوب الزمان نے محترمہ فریال تالپور کو غیر معیاری خوراک کے خلاف حالیہ کارروائیوں اور محکمے میں ویٹ سٹاک پالیسی پر بھی تفصیلی بریفنگ دی۔