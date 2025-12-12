صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری کوگولی مار کر زخمی کرنے والا ملزم پکڑا گیا

  • کراچی
شہری کوگولی مار کر زخمی کرنے والا ملزم پکڑا گیا

کراچی(اسٹاف رپورٹر)شہری کوگزشتہ رات گولی مار کر زخمی کرنے والا ملزم گرفتارکرلیا گیاجسکی شناخت عدنان کے نام سے ہوئی ہے ۔۔

، ملزم سے فائرنگ میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمدکرلیا گیا۔ملزم کو علاقہ تھانہ چاکیواڑہ کی حدود سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم نے گزشتہ روز کلاکوٹ کے علاقے لیاری سنگولین عثمان بروہی روڈ پر بابر نامی شخص کو فائرنگ کرکے زخمی کر دیا تھا جس کا مقدمہ الزام نمبر 395/2025 بجرم دفعہ 324 تھانہ چاکیواڑہ میں درج ہوا۔ ملزم نے انکشاف کیا کہ ملزم نے بابر کو ذاتی رنجش پر زخمی کیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ