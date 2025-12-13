صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور خاص، محراب پورسے 2موٹر سائیکل لفٹر سمیت 3گرفتار

  • کراچی
میرپور خاص، محراب پورسے 2موٹر سائیکل لفٹر سمیت 3گرفتار

رہزن اللہ وسایو فائرنگ تبادلے میں زخمی، فرحان، عرفان میرواہ میں سرگرم تھےسکھر پولیس کا سماجی برائیوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری، منشیات بھرا رکشہ برآمد

میرپور خاص، اندرون سندھ(بیورو رپورٹ ، نمائندہ)میرپور خاص اور محراب پور میں 2 موٹر سائیکل لفٹر سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا، جبکہ سکھر پولیس نے منشیات بھرا رکشہ پکڑ لیا، تاہم ملزم فرار ہوگیا۔ تفصیلات کے مطابق میرپور خاص پولیس نے انتہائی مطلوب موٹر سائیکل لفٹر فرحان عرف فانی رانگھڑ راجپوت اور عرفان رانگھڑ راجپوت کو گرفتار کرلیا، ملزمان کا پانچ رکنی گروہ زیادہ تر نیو موٹر سائیکلز اسلحہ کے زور پر چھینتا تھا۔ اور انکا ٹارگٹڈ ایریا پولیس اسٹیشن تعلقہ اور میرواہ کے شہری علاقے تھے ۔ ملزمان ایسی وارداتوں میں 125 موٹر سائیکل کا استعمال کرتے تھے ۔ ادھر محراب پور میں مبینہ مقابلے میں زخمی رہزن گرفتار کرلیا گیا۔

مبینہ مقابلہ محبت ڈیرو تھانے کی حدود کنڈیارو رابطہ سڑک کوہی اسٹاپ کے قریب ہوا،پولیس نے رہزن اللہ وسایو آگرو ولد جبران آگرو کو بغیر لائسنس پستول اور گولیوں سمیت گرفتار کا دعوی کیا ہے ۔ دریں اثنا سکھر پولیس نے ایئرپورٹ کے علاقے میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے منشیات سے بھرا لوڈر رکشہ برآمد کرلیا۔ جبکہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ، فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کرکے تلاش جاری ہے ، ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔دوسری جانب ایس ایس پی سکھر اظہر خان کا پولیس پارٹی کی بہتر کارروائی پر شاباش کا پیغام دیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیداں والا بائی پاس پرجدید ڈیجیٹل ٹریفک سگنلز سسٹم کا افتتاح

نیپرا ٹیم کا میپکو ہیڈکوارٹرز میں تکنیکی و سروس آپریشنز کاجائزہ

منشیات فروشوں کے گرد گھیراتنگ 7حراست میں لے لئے

ناجائز اسلحہ رکھنے والے تین افراد گرفتار

فوڈ ایکٹ کے تحت 2افراد پر مقدمات

ماں ، بیٹی سمیت چار افراد کو اغوا کرلیا،مقدمات درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ریاست‘ سماج اور انسانی جان کی حرمت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
افسوس! صد افسوس!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بیٹی نے ماں کا نوبیل پرائز وصول کیا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘امید کی کرن…(1)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلاول بھٹو‘ صوبہ کراچی اور زرعی انکم ٹیکس
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس!
مفتی منیب الرحمٰن