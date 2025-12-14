سجاول:چچا، دیور نے بدترین تشدد کیا، بال کاٹ دیئے ، بیوہ
چچا نے بیٹی کو بھگانے میں مدد کا الزام لگا کرگاؤں کی گلیوں میں گھسیٹ کر تذلیل کیپولیس نے صاحب خان کوگرفتار کرکے چھوڑ دیا، اب دھمکا رہا ہے ، سلیمت جاکھرو
سجاول (نامہ نگار)سجاول کے قریب باڈہ موری کے گاؤں اسماعیل جاکھرو کی رہائشی بیوہ سلیمت جاکھرو زوجہ مرحوم سلیمان جاکھرو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ 14 دن قبل 29 اکتوبر کواسکے چچا صاحب خان جاکھرو اور دیور کرم علی جاکھرو اس کے گھر میں داخل ہوئے ، گالم گلوچ کی اور اسے بری طرح مارنا شروع کر دیا، بال بھی کاٹ دیے ۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ میرا قصور کیا ہے ، تو میرے چچا نے کہا کہ میری بیٹی کو گھر سے بھگانے میں تمہارا ہاتھ ہے ، تم نے میری بیٹی کو گھر سے بھگایا ہے۔
اس کے بعد انہوں نے مزید تشدد کیا اور گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹ کر میری سخت تذلیل کی۔ عورت نے بتایا کہ اس ظلم کے خلاف بیلو تھانے پر این سی درج کروائی، ایس ایس پی آفس سجاول میں بھی درخواست دی، جس پر پولیس نے صاحب خان جاکھرو کو گرفتار کیا، لیکن بعد میں چھوڑ دیا۔ جس کے بعد اب وہ مجھے مزید دھمکیاں دے رہے ہیں۔ خاتون نے مزید کہا کہ اس نے اس ظلم کی فریاد سائیں شیرازیوں کے پاس بھی کی مگر وہاں سے بھی کوئی داد رسی نہیں ہوئی۔ بیوہ نے ایس ایس پی سجاول اور دیگر بااختیار اداروں سے انصاف اور تحفظ فراہمی کی اپیل کی۔