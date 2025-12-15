صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
شہداد کوٹ:ایف آئی اے کارروائی میں حوالہ ہنڈی کا ملزم گرفتار

لاڑکانہ(بیورورپورٹ) حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزمان کے خلاف جاری کارروائیوں کے نتیجے میں ایف آئی اے کمپوزٹ سرکل سکھر نے شہدادکوٹ میں کارروائی کرتے ہوئے ملزم غلام محمد کو گرفتار کرلیا۔

 اس حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہے ، ملزم کے قبضے سے 2 لاکھ روپے ، موبائل فون اور حوالہ ہنڈی سے متعلق شواہد بھی ملے ہیں، ملزم برآمد شدہ کرنسی کے بارے میں حکام کو مطمئن نہ کرسکا، جس کے باعث اسے گرفتار کرکے تفتیش شروع کردی گئی ہے ، ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں۔

