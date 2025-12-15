صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
میرپور خاص میں ای چالان شروع، پولیس بھی زد میں آگئی

3افسروں کو 10،20ہزار کے چالان موصول، شہر میں آگاہی پمفلٹس تقسیمشاہراہوں پر ٹریفک بورڈز نصب، پارکنگ کی سہولیات فراہم کی جائیں، شہری

میرپور خاص (بیورو رپورٹ)میرپورخاص میں ای چالان پر عمل درآمد اچانک شروع کردیا گیا، تین پولیس افسران بھی زد میں آگئے ، دس اور بیس ہزار کے چالان انکے گھر پہنچ گئے ، کیمروں کی تنصیب پوسٹ آفس چوک ، مارکیٹ چوک اور اسٹیٹ لائف چوک سمیت دیگر جگہوں پر کردی گئی، ٹریفک پولیس میرپورخاص کی جانب سے اس حوالے سے آگاہی پمفلٹس کی تقسیم کا عمل جاری ہے ۔ عوامی سروے کے مطابق شہریوں کا کہنا ہے کہ میرپورخاص شہر میں جہاں کاروباری سرگرمیوں میں 60 فیصد لوگ دیہی علاقوں سے میرپور خاص شہر میں آتے ہیں، ضلعی حکومت کی جانب سے شہر کی کسی شاہراہ پر ٹریفک قوانین کے لیے بورڈ آویزاں نہیں ہیں، جبکہ بورڈ آویزاں کرنا، شہر میں رکشہ اور چنگ چی کے اسٹینڈ کی مستقل جگہ فراہم، تمام شاہراہوں پر ون وے کی نشاندہی، بازاروں میں آنے والوں کے لیے موٹر سائیکل پارکنگ کی سہولیات، ضلع حکومت کی ذمہ داری ہے ۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اس تمام صورتحال میں شہر کے اہم مقامات جہاں کسی بھی قسم کے ضلعی حکومت کے اقدامات نا ہونے کے باوجود وہاں ای چالان کیمرے نصب کرنا سمجھ سے باہر ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رہائشی علاقوں کی شاہراہوں پر لگنے والے کیمرے شہر کے رنگ روڈوں پر اور نیشنل ہائی پر لگائے جائیں۔

