مٹیاری میں ٹراما سینٹر 13سال بعد بھی غیر فعال
صدر زرداری نے منظوری دی تھی، شہری سستے علاج کی سہولت سے محرومآپریشن تھیٹر کا سامان، بیڈز، اے سی، پنکھے و دیگر چیزیں چوری کی جا چکی ہیں
مٹیاری (نامہ نگار)صدر آصف علی زرداری کی ذاتی دلچسپی سے مٹیاری کیلئے منظور ٹراما سینٹر 13 سال بعد بھی غیر فحال ہے ، جبکہ آپریشن تھیٹر کا سامان، بیڈز، اے سی، پنکھے و دیگر چیزیں بھی غائب ہوچکی ہیں، جس سے بھٹ شاہ و آس پاس کے شہری سستے علاج کی سہولت سے محروم ہیں، ٹراما سینٹر کی عمارت پر کروڑوں روپے کے اخراجات آچکے ، لیکن حکام کی غفلت اور نااہلی کے سبب تاحال نامکمل ہے ، جس پر عوام علاج معالجے کے لیے حیدرآباد و کراچی کا رخ کرنے پر مجبور ہیں، دوسری جانب قومی شاہراہ پر آئے روزٹریفک حادثات کے مریضوں کو فوری طور پر رورل ہیلتھ سینٹر بھٹ شاہ جہاں سے بعد ازاں بہتر طبی امداد کے لئے حیدرآباد منتقل کیا جاتا ہے ، کئی زخمی افراد راستے میں ہی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، شہر کے سیاسی، سماجی اور مذہبی حلقوں سمیت شہریوں نے صدر پاکستان، چیئرمین پی پی، وزیر اعلی سے مطالبہ کیا ہے کہ بھٹ شاہ ٹراما سینٹر کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے فحال کیا جائے ، تاکہ شہری اس سے مستفید ہوسکیں اور ٹراما سینٹر سے چوری ہونے والے کروڑوں روپے کے سامان کی اعلی سطحی شفاف انکوائری کرکے اس میں ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے ۔