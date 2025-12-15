حکومت کا حصہ نہیں، پھر بھی کردار ادا کررہے ہیں، نثار کھوڑو
الیکشن کمیشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت، 28ویں ترمیم پیدا ہی نہیں ہوئی، گفتگو
حیدر آباد بیورو رپورٹ)پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد ئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہ ہونے بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے ۔ ملک میں الیکشن کمیشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آ ج جو جیل میں ہے وہ جب اقتدار میں تھا تو کہتا تھا کہ ہم اور وہ ایک پیج پر ہیں۔ 28 ویں ترمیم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تو اس پر بات کیا کرنا۔وہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو جدا ہوئے 18 سال ہوگئے محترمہ نے پاکستان کو جمہوریت کی راہ پر ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 27 دسمبر کو بینظیر بھٹو کی 18 ویں برسی کے اجتماع سے اس بار بھی صدر مملکت آ صف علی زرداری اور مرکزی قیادت کی جلسے میں شرکت متوقع ہے ۔ انہوں نے کہا کہ 26 ویں اور 27 ویں ترامیم متوقع طور پر منظور کی گئی ہیں ۔ 27 ویں ترمیم کے تحت ہم نے صرف ایک آئینی کورٹ بنائی ہے ۔ سپریم کورٹ میں لاکھوں کیس التوا میں ہیں ۔ ثاقب نثار کے پاس لاکھوں کیس تھے اور وہ جیلوں میں گھومتا رہتا تھا ۔