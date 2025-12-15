صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت کا حصہ نہیں، پھر بھی کردار ادا کررہے ہیں، نثار کھوڑو

  • کراچی
حکومت کا حصہ نہیں، پھر بھی کردار ادا کررہے ہیں، نثار کھوڑو

الیکشن کمیشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت، 28ویں ترمیم پیدا ہی نہیں ہوئی، گفتگو

حیدر آباد بیورو رپورٹ)پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد ئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہ ہونے بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے ۔ ملک میں الیکشن کمیشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آ ج جو جیل میں ہے وہ جب اقتدار میں تھا تو کہتا تھا کہ ہم اور وہ ایک پیج پر ہیں۔ 28 ویں ترمیم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تو اس پر بات کیا کرنا۔وہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو جدا ہوئے 18 سال ہوگئے محترمہ نے پاکستان کو جمہوریت کی راہ پر ڈالا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 27 دسمبر کو بینظیر بھٹو کی 18 ویں برسی کے اجتماع سے اس بار بھی صدر مملکت آ صف علی زرداری اور مرکزی قیادت کی جلسے میں شرکت متوقع ہے ۔ انہوں نے کہا کہ 26 ویں اور 27 ویں ترامیم متوقع طور پر منظور کی گئی ہیں ۔ 27 ویں ترمیم کے تحت ہم نے صرف ایک آئینی کورٹ بنائی ہے ۔ سپریم کورٹ میں لاکھوں کیس التوا میں ہیں ۔ ثاقب نثار کے پاس لاکھوں کیس تھے اور وہ جیلوں میں گھومتا رہتا تھا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معاشی استحکام کیلئے پالیسیاں بنانیکی ضرورت، سیدال خان

آثارِ قدیمہ کی تحقیق، تحفظ کے فروغ کیلئے پرعزم، اورنگزیب کچھی

وزیر مملکت خزانہ کا زیر تعمیر لِلہ جہلم روڈ کا دورہ، جلد تکمیل کی ہدایت

تعلیمی شعبہ میں رشوت،کرپشن کے راستے بند کر دیئے،رانا سکندر

مضبوط جمہوریت کیلئے خواتین کی شمولیت ضروری، شازیہ رضوان

مری، آٹا سمگل کرنیکی کوشش ناکام چوک میں سرکاری نرخوں پر فروخت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر