لاڑکانہ:لاک اپ میں پراسرار ہلاک نوجوان کے ورثا کا دھرنا
پولیس نے عبید کو قتل کرکے لاش لٹکا کر خود کشی کا ڈراما رچایا ہے ، والدہجھگڑے کے مقدمے میں رہائی کیلئے دو لاکھ مانگے ، نہ دینے پر قتل کیا، گفتگو
لاڑکانہ(بیورورپورٹ)باقرانی تعلقہ کے گاؤں عبداﷲ لاشاری کے مکینوں نے تھانے کے لاک اپ میں پراسرار ہلاک نوجوان کی لاش لاڑکانہ پریس کلب کے سامنے رکھ کر مظاہرہ کیا، اس موقع پر احتجاج کی قیادت کرنے والی معمر والدہ خانزادی زوجہ مرحوم شاہ محمد لاشاری نے رشتے داروں و دیگر کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 12 دسمبر کو پولیس نے چھاپہ مار کر جھگڑے کے ایک مقدمے میں ان کے 25 سالہ بیٹے عبیداﷲ عرف زبیر لاشاری کو گرفتار کیا۔ ان کا الزام تھا کہ مذکورہ پولیس افسران نے بیٹے کی رہائی کے لیے دو لاکھ روپے رشوت طلب کی، جو غربت کے باعث ادا نہیں کی جا سکی۔ جس پر اسے قتل کر کے لاک اپ میں لاش لٹکا کر خودکشی کا ڈرامہ رچایا گیا۔ کئی گھنٹوں بعد لاش ان کے حوالے کی گئی۔ خانزادی لاشاری نے مزید کہا کہ پولیس نے ناحق ان کے بیٹے کو قتل کر کے سنگین ظلم کیا، بعض پولیس اہلکار احتجاجی دھرنے کے مقام پر پہنچ کر لاش دفنانے اور دھرنا ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، انہوں نے انکوائری کرا کر انصاف فراہمی کا مطالبہ کیا۔