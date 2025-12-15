صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کورنگی میں کمسن بچے کے حادثے کا مقدمہ درج

  • کراچی
کورنگی میں کمسن بچے کے حادثے کا مقدمہ درج

کراچی(اسٹاف رپورٹر )کورنگی زمان ٹاؤن میںہفتے کے روز واٹر ٹینکر تلے کمسن بچے کے کچلے جانے کے واقعے کا مقدمہ زمان ٹاؤن تھانے میں درج کر لیا گیا پولیس حکام کے مطابق واقعے کا مقدمہ جاں بحق ہونے والے بچے فرحان کے بھائی شکیل کی مدعیت میں درج کیا گیا۔مقدمہ میں قتل خطاء کی دفعہ کے تحت درج کیا گیا۔

 واضح رہے کہ گزشتہ روز واٹر ٹینکر تلے آکر دس سالہ فرحان جاں بحق ہوا تھا، جبکہ پولیس نے واٹر ٹینکر ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹینکر کو تحویل میں لے لیا تھا۔اس المناک حادثے کی فوٹیج بھی سامنے آگئی تھی۔

 

