بھتہ خوروں کی فائرنگ سے دو افرادکے زخمی ہونے کامقدمہ درج
کراچی (اسٹاف رپورٹر)گارڈن میں گزشتہ روزبھتہ خوروں کی فائرنگ سے دوافرادکے زخمی ہونے کامقدمہ گارڈن پولیس اسٹیشن میں درج ، مقدمے میں دہشتگردی،بھتہ خوری اور اقدام قتل کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔
مقدمے کے متن کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان نے پہلے بھتے کی پرچی دی،پھر فائرنگ کردی ، بھتے کی پرچی میں لیاری گینگ وار کے بدنامِ زمانہ کارندے جمیل چھانگا کا نام درج تھا،پرچی میں انٹرنیشنل نمبر لکھاتھااوراسی نمبر پر رابطہ کرنے کی ہدایت دی گئی،قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کی کوشش جاری ہے۔