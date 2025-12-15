صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیدنا صدیق اکبرؓ نے دین اسلام کا تحفظ کیا،شاداب رضا

  • کراچی
صحابہ کرام واہلبیت اطہار کی حرمت کے تحفظ کو ہر حال میں یقینی بنانا ہوگا اسلام دشمن قوتیں مذہبی منافرت کو فروغ دے رہی ہیں ،ٹیلیفونک خطاب

کراچی (این این آئی)سربراہ پاکستان سنی تحریک محمد شاداب رضا نقشبندی نے کہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حق وصداقت کا پرچم بلند کرکے دین اسلام کا تحفظ کیا،ختم نبوت ؐ اور صحابہ کرام واہلبیت اطہار کی عزت حرمت کے تحفظ کو ہر حال میں یقینی بنانا ہوگا ،اسلام دشمن قوتیں دین اسلام میں بگاڑ پیدا کرکے مذہبی منافرت کو فروغ دے رہی ہیں ،پاکستان میں کسی کو بھی بیرونی ایجنڈا مسلط کرنے نہیں دیں گے ہر سازش کو شعور قلم کی طاقت سے ناکام بنائینگے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام ملک بھر میں تاجدار صداقت سیمینارز ،کانفرنس اور ریلیوں سے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے مزید کہا کہ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر ؓ کا دور خلافت پوری دنیا کے لئے مشعل راہ ہے ،سیدنا صدیق اکبر کے صداقت کے پرچم کو بلند کرکے ہی اسلام دشمن قوتوں کی سازشوں کو زمین بوس کیا جاسکتا ہے ،جنگ یمامہ میں صحابہ کرام نے حق کے پرچم کو بلند کیا اور نبوت کے جھوٹے دعویدار مسلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا ،دین اسلام کی تاریخ میں جنگ یمامہ میں سب سے زیادہ صحابہ کرام جام شہادت نوش کرکے ختم نبوت ؐ کا تحفظ کیا ،پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والی مدینہ منورہ کے بعداسلامی ریاست ہے ،پاکستان حاصل کرنے کیلئے 22لاکھ مسلمانوں قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا ہے ،اہلسنت بانیان پاکستان کی اولاد ہیں جو ملک کی حفاظت اور اسلام دشمن فتنوں کو ختم کرنے کیلئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرینگے ۔

