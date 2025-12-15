صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کے سی آر کی بحالی دانستہ تاخیر کا شکار بنائی جارہی،پاسبان

  • کراچی
کے سی آر کی بحالی دانستہ تاخیر کا شکار بنائی جارہی،پاسبان

منصوبے سے فرسودہ اور مفاد پرست سیاسی ڈھانچے کمزور پڑ جائیں گے ناقص ٹرانسپورٹ نظام سے یومیہ 1 ارب کا نقصان ہو رہا ،الطاف شکور

کراچی (این این آئی)چیئرمین پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے الطاف شکور نے ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی سرکلر ریلوے کی بحالی کو دانستہ طور پر تاخیر کا شکار بنایا جا رہا ہے کیونکہ یہ منصوبہ کراچی کی معیشت کو مضبوط اور شہری سیاست کو جدید خطوط پر استوار کر دے گا جس سے فرسودہ اور مفاد پرست سیاسی ڈھانچے کمزور پڑ جائیں گے ۔ دنیا بھر میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جدید اور مؤثر عوامی ٹرانسپورٹ نظام شہریوں کی سماجی، معاشی اور سیاسی سوچ میں مثبت تبدیلی لاتا ہے ۔ کے سی آر کی بحالی سے کراچی میں شہری آمد و رفت کا نظام بہتر ہوگا، لیکن مخصوص مفادات رکھنے والے عناصر برسوں سے اس منصوبے کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ کے سی آر محض ایک ٹرانسپورٹ منصوبہ نہیں بلکہ کراچی کے لیے ایک بنیادی معاشی اصلاح ہے ۔ فعال کے سی آر سے روزانہ سفر کرنے والے لاکھوں شہریوں کو سہولت ملے گی، ٹریفک جام میں کمی آئے گی ۔ کے سی آر سے سفر کرنا آسان اور کم آمدنی والے لوگوں کی دسترس میں ہوگا۔ انہوں نے مزیدکہا کہ ناقص ٹرانسپورٹ نظام کے باعث کراچی کو یومیہ تقریباً ایک ارب روپے کا معاشی نقصان ہو رہا ہے جسے کے سی آر کے ذریعے کم کیا جا سکتا ہے ۔ کے سی آر کی بدولت مزدوروں اور ملازمین کو بہتر روزگار کے مواقع میسر آئیں گے جبکہ صنعتکاروں اور سرمایہ کاروں کو ایک وسیع اور متحرک افرادی قوت تک رسائی حاصل ہوگی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ملز مالکان نے ٹرانسپورٹ ہڑتال کی آڑ میں 10 کلو والے تھیلے غائب کردیئے ناقص آٹا سپلائی

غیر ملکی کا ضلع خوشاب میں غیر قانونی قیام جرم ہے ،عمارہ شیرازی

حضرت ابوبکر صدیق ؓ کی یوم وفات پر ریلی ، صحابہ کرام ؓکے ایام سرکاری طور پر منا نے ، عام تعطیل کا مطالبہ

رحمان پورہ درباروالی گلی اور نذیرکالونی میں سیور یج بندش

26سو لٹر ملاوٹی اور غیر معیاری دودھ تلف کر دیا گیا

ہارون الیون نے دوستانہ کرکٹ میچ میں ذوالنورین الیون کو ہرا دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر