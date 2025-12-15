کے سی آر کی بحالی دانستہ تاخیر کا شکار بنائی جارہی،پاسبان
منصوبے سے فرسودہ اور مفاد پرست سیاسی ڈھانچے کمزور پڑ جائیں گے ناقص ٹرانسپورٹ نظام سے یومیہ 1 ارب کا نقصان ہو رہا ،الطاف شکور
کراچی (این این آئی)چیئرمین پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے الطاف شکور نے ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی سرکلر ریلوے کی بحالی کو دانستہ طور پر تاخیر کا شکار بنایا جا رہا ہے کیونکہ یہ منصوبہ کراچی کی معیشت کو مضبوط اور شہری سیاست کو جدید خطوط پر استوار کر دے گا جس سے فرسودہ اور مفاد پرست سیاسی ڈھانچے کمزور پڑ جائیں گے ۔ دنیا بھر میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جدید اور مؤثر عوامی ٹرانسپورٹ نظام شہریوں کی سماجی، معاشی اور سیاسی سوچ میں مثبت تبدیلی لاتا ہے ۔ کے سی آر کی بحالی سے کراچی میں شہری آمد و رفت کا نظام بہتر ہوگا، لیکن مخصوص مفادات رکھنے والے عناصر برسوں سے اس منصوبے کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ کے سی آر محض ایک ٹرانسپورٹ منصوبہ نہیں بلکہ کراچی کے لیے ایک بنیادی معاشی اصلاح ہے ۔ فعال کے سی آر سے روزانہ سفر کرنے والے لاکھوں شہریوں کو سہولت ملے گی، ٹریفک جام میں کمی آئے گی ۔ کے سی آر سے سفر کرنا آسان اور کم آمدنی والے لوگوں کی دسترس میں ہوگا۔ انہوں نے مزیدکہا کہ ناقص ٹرانسپورٹ نظام کے باعث کراچی کو یومیہ تقریباً ایک ارب روپے کا معاشی نقصان ہو رہا ہے جسے کے سی آر کے ذریعے کم کیا جا سکتا ہے ۔ کے سی آر کی بدولت مزدوروں اور ملازمین کو بہتر روزگار کے مواقع میسر آئیں گے جبکہ صنعتکاروں اور سرمایہ کاروں کو ایک وسیع اور متحرک افرادی قوت تک رسائی حاصل ہوگی۔