اہلسنّت والجماعت کے زیراہتمام مدحِ صحابہؓ جلوس
کراچی(اسٹاف رپورٹر )اہلسنّت والجماعت کے زیراہتمام خلیفۂ بلافصل سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے یومِ وفات کے موقع پر تقریبات، سیمینارز، مجالس اور مدحِ صحابہؓ کے مطالباتی جلوس نکالے گئے ۔
کراچی میں اہلسنّت والجماعت کراچی ڈویژن کی جانب سے مرکزی مدحِ صحابہؓ جلوس لسبیلہ چوک سے شروع ہو کر معاویہ سینٹر المعروف تبت سینٹر پر اختتام پذیر ہوا۔ شرکاء میں مرکزی صدر اہلسنّت والجماعت پاکستان علامہ غازی اورنگزیب فاروقی، صدر کراچی علامہ رب نواز حنفی، سیکریٹری جنرل علامہ تاج محمد حنفی،قاد کشمیرمولاناتصدیق حسین، مولانا محی الدین شاہ الحسینی، مولانا عبدالرافع، ترجمان کراچی مولانا عمر معاویہ، مولانا شکیل احمد، قاری عبدالشکور اور دیگر علماء و قائدین شامل تھے ۔