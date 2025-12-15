ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سروے امید کی کرن،مولانابشیر
عوام بدعنوانی کا سامنا کرنے پر سٹیزن پورٹل کا استعمال کریں،چیئرمین سیلانیشہری ہر کام رشوت سے کرانے کے بجائے اپنی کوششوں کو قانونی بنائیں،بیان
کراچی(سٹی ڈیسک)سیلانی کے چیئرمین مولانا محمد بشیر فاروق قادری نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک حالیہ رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ بارہ ماہ میں 66 فیصد پاکستانیوں کو سرکاری کاموں میں کسی قسم کی رشوت نہیں دینا پڑی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ آئی ایم ایف کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں ہر سطح پر بدعنوانی پائی جاتی ہے ، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سروے امید کی کرن محسوس ہورہا ہے ۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ جہاں اور جس محکمے میں بدعنوانی یا رشوت کی شکایت کا سامنا کریں تو حکومت پاکستان کی جانب سے قائم سٹیزن پورٹل کا استعمال کرکے اپنی شکایات حکام بالا تک پہنچائیں ۔انہوں نے کہا کہ یہ پورٹل گزشتہ حکومت نے قائم کیا تھا جس کے مثبت اثرات نمایاں ہوئے تھے ۔انہوں نے عوام سے یہ اپیل بھی کی کہ وہ ہر کام رشوت سے کرانے کے بجائے اپنی کوششوں کو قانونی بنائیں اور کام نہ ہونے پر متعلقہ ہائر اتھارٹی سے لازمی رجوع کریں کیونکہ ملک میں دیانت دار افسران کی بھی کمی نہیں ہے لیکن عوام کو ان تک پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا ۔یہی وجہ ہے کہ کرپشن ہر سطح تک پھیلی ہوئی ہے ۔انہوں نے موجودہ حکومت سے بھی اپیل کی کہ وہ شکایات کو حکام بالا تک پہنچانے کے لیے پورٹل کے استعمال کی تشہیر کریں ۔