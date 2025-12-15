صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی میں پانی کی قلت ہر گھر کا مسئلہ ہے ،پاسبان

  • کراچی
کراچی (این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کراچی کے صدر عبدالحاکم قائد نے شہر بھر میں پانی کی شدید و مصنوعی قلت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی میں پانی کی قلت ہر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے ۔

 واٹر ٹینکر موت بانٹ رہے ہیں۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ٹیکس کی دیانتدارانہ وصولی سے انفرااسٹرکچر بہتر بنایا جاسکتا ہے ۔ پانی کی پائپ لائنوں سے تقسیم کے نظام کی اوور ہالنگ کی جائے ۔ کراچی واٹر بورڈ کو اختیارات دے کر ہر گھر میں پائپ لائنوں سے پانی پہنچانے کا ٹاسک دیا جائے ۔ دریں اثناء پاسبان کے سینئر رہنما سلیم جنجوعہ کی قیادت میں ضیاء کالونی مومن آباد کے وفد نے ایم ڈی واٹر بورڈ سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور مکینوں کو درپیش پانی کی شدید قلت سے آگاہ کیا۔ 

