صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خلیفہ اول کا یوم سرکاری سطح پر نہ منانا بے حسی ، مولانا عبد الماجد

  • کراچی
خلیفہ اول کا یوم سرکاری سطح پر نہ منانا بے حسی ، مولانا عبد الماجد

کراچی (این این آئی) پاکستان امن کونسل سندھ کے صدرمولانا عبد الماجد فاروقی نے کہا ہے کہ جلیل القدر صحابی و خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ؓ کی سیرت امت مسلمہ کے لئے مشعل راہ ہے۔

 آپ نے جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنے کی سرکوبی کر کے اسلام کی اعلیٰ اقدار کا تحفظ کیا آپ کے قیامت تک تمام مسلمان احسانات کے مقروض رہیں گے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مدرسہ تعلیم القرآن میں اساتذہ و طلبا سے گفتگو کے دوران کیا ۔مولانا عبد الماجد فاروقی نے مزید کہا کہ جب رسول اکرمؐ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیقؓ ایمان لائے تھے ۔خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق کے یوم کو سرکاری سطح پر نہ منانے کو بے حسی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نالے کی عدم صفائی کولو روڈ پر پانی جمع ٹراما سنٹر تک رسائی محال

منڈی بہاؤالدین:غفلت پر تفتیش افسر ،ہیڈ محرر ، سنتری معطل

نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلوانوں کا گوجرانوالہ پہنچنے پر شاندار استقبال

سنی علما کو نسل کا یو م صدیق اکبر ؓ سرکاری سطح پر منانے کا مطالبہ

حافظ آباد:دیوار مہربان سے اشیا حاصل کرنیوالوں کا رش

وزیر بلدیات کا ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ،کام تیز کرنے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر