خلیفہ اول کا یوم سرکاری سطح پر نہ منانا بے حسی ، مولانا عبد الماجد
کراچی (این این آئی) پاکستان امن کونسل سندھ کے صدرمولانا عبد الماجد فاروقی نے کہا ہے کہ جلیل القدر صحابی و خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ؓ کی سیرت امت مسلمہ کے لئے مشعل راہ ہے۔
آپ نے جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنے کی سرکوبی کر کے اسلام کی اعلیٰ اقدار کا تحفظ کیا آپ کے قیامت تک تمام مسلمان احسانات کے مقروض رہیں گے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مدرسہ تعلیم القرآن میں اساتذہ و طلبا سے گفتگو کے دوران کیا ۔مولانا عبد الماجد فاروقی نے مزید کہا کہ جب رسول اکرمؐ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیقؓ ایمان لائے تھے ۔خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق کے یوم کو سرکاری سطح پر نہ منانے کو بے حسی ہے۔