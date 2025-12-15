صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماڑی پور میں موٹر سائیکل سوار نوجوانوں کو کچلنے والا ڈرائیور گرفتار

  • کراچی
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد کے علاقے ماڑی پور میں موٹر سائیکل سوار نوجوانوں کو کچلنے والا ٹریلر پکڑا گیا، اور ڈرائیور گرفتار ہو گیا۔کراچی کے علاقے ماڑی پور میں بڑا بورڈ پی ایف گیٹ کے قریب ٹریلر کے نیچے آ کر ایک نوجوان جاں بحق او ایک زخمی ہو گیا تھا۔

 ماڑی پور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹریلر کو تحویل میں لے لیا ہے ۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں جاں بحق نوجوان کی شناخت 20 سالہ تیمور کے نام سے ہوئی ہے ، جب کہ 22 سالہ کاشف زخمی ہوا تھا، حادثے کا نشانہ بننے والے دونوں لڑکے ماڑی پور کے رہائشی اور موٹر سائیکل پر جا رہے تھے ۔پولیس کے مطابق دونوں نوجوان موٹر سائیکل پر دیگر لڑکوں کے ساتھ ریس لگاتے آ رہے تھے ، ٹریلر ڈرائیور محمد حسن کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ، جب کہ حادثے کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی حاصل کی جا رہی ہیں۔

