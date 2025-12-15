صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نان کسٹم پیڈ موبائل فونز کی اسمگلنگ میں ملوث 2ملزمان گرفتار

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)پاکستان رینجرز ( سندھ) نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے لکی چڑھائی نزد جامعہ فاروقیہ حب ریور روڈ رئیس گوٹھ سے نان کسٹم پیڈ موبائل فونز کی اسمگلنگ میں ملوث 2 ملزمان ذاکر خان ولد عبدالرزاق اور محمد سلیم ولد جناس خان کو گرفتار کر لیا گیا۔

 گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسمگل شدہ نان کسٹم پیڈ 750 عدد مختلف اقسام کے اسمارٹ فونز اور 61 عدد سامسنگ ٹیبلٹ برآمد کر لیے گئے ۔ برآمد شدہ موبائل فونز مزدا ٹرک کے اندر بنائے گئے خفیہ خانوں میں چھپائے گئے تھے جو کہ بلوچستان سے کراچی سمگل کیے جا رہے تھے جن کی مالیت کروڑوں روپے ہے ۔ پاکستان رینجرز سندھ کی جانب سے اسمگلنگ کے مکمل خاتمے تک آپریشن کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ترجمان رینجرز سندھ کے مطابق گرفتار ملزمان کو بمعہ برآمد شدہ نان کسٹم پیڈ موبائل فونز اور ٹرک مزید قانونی کارروائی کے لیے کسٹم حکام کے حوالے کر دیئے گئے ۔

