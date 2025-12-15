صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرایہ مانگنے پرخاتون قتل،ملزمان میاں بیوی گرفتار

  • کراچی
کرایہ مانگنے پرخاتون قتل،ملزمان میاں بیوی گرفتار

مقتولہ 4دسمبر کو کرایہ مانگنے گئی تو ملزمان نے دھکا دیا جس سے ہلاک ہوگئی ملزمان کشور اور عدنان نے لاش بوری میں بند کرکے حوا گوٹھ کے قریب پھینکی

کراچی(اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک )اورنگی ٹاؤن میں مکان کا کرایہ مانگنے پر کرائے داروں نے خاتون کی جان لے لی جس پر قاتل میاں بیوی کو گرفتار کر لیا گیا۔تفتیشی حکام کے مطابق اورنگی ٹاؤن حوا گوٹھ کے قریب جھاڑیوں سے خاتون کی لاش ملی، مقتولہ کی شناخت اسما زوجہ منصور کے نام سے ہوئی۔ اسما اپنے شوہر کے ساتھ اورنگی ساڑھے 11 میں کرائے کے گھر میں مقیم تھی۔تفتیشی حکام نے مزید بتایا کہ گھر کے دو پورشن تھے ، دوسرے پورشن میں الگ فیملی رہائش پذیر تھی اور مالک مکان نے کرایہ وصولی کی ذمہ داری اسما کو دی ہوئی تھی، ملزمان میاں بیوی نے تین چار ماہ کا کرایہ نہیں دیا تھا۔مقتولہ 4 دسمبر کو کرایہ مانگنے گئی تو ملزمان میاں بیوی نے دھکا دیا، دھکا لگنے سے اسما گر گئی اور جاں بحق ہوگئی۔ ملزمان نے لاش بوری میں بند کرکے بائیک پر لے جاکر حوا گوٹھ کے قریب پھینک دی، قتل کے بعد میاں بیوی فرار ہوگئے تھے ۔تفتیشی حکام کے مطابق مقتولہ کی گمشدگی کی رپورٹ پہلے ہی درج کروائی گئی تھی اور تفتیش کے دوران ملزمان میاں بیوی کو گرفتار کیا گیا، واقعے کے وقت مقتولہ کا شوہر کام پر گیا ہوا تھا۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمہ کی شناخت کشور اور ملزم کی شناخت عدنان کے نام سے ہوئی، ضابطہ کی کارروائی کے لیے لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ مزید تفتیش جاری ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نالے کی عدم صفائی کولو روڈ پر پانی جمع ٹراما سنٹر تک رسائی محال

منڈی بہاؤالدین:غفلت پر تفتیش افسر ،ہیڈ محرر ، سنتری معطل

نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلوانوں کا گوجرانوالہ پہنچنے پر شاندار استقبال

سنی علما کو نسل کا یو م صدیق اکبر ؓ سرکاری سطح پر منانے کا مطالبہ

حافظ آباد:دیوار مہربان سے اشیا حاصل کرنیوالوں کا رش

وزیر بلدیات کا ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ،کام تیز کرنے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر