سانحہ مشرقی پاکستان، اے پی ایس سیمینار و مشاعرہ آج ہوگا

  • کراچی
کراچی (این این آئی) سحریاب ادبی فورم، پیغام پاکستان اور محب قومی سماجی کونسل کے اشتراک اور اکادمی ادبیات حکومت پاکستان کے تعاون سے سانحہ مشرقی پاکستان و سانحہ آرمی پبلک اسکول (اے پی ایس)پشاور سیمینار اور مشاعرہ (آج)پیرکودن تین بجے اکادمی ادبیات میں منعقد ہو گا جس کا مقصد شہدا مشرقی پاکستان اور شہدا اے پی ایس کی عظیم قربانیوں کو سلام و خراج عقیدت پیش کرنا ہے ۔

اعلامیہ کے مطابق سیمینار و مشاعرے کی صدارت پروفیسر ڈاکٹر شاداب احسانی کریں گے ، مہمانان خاص میں ڈاکٹر افتخار ملک ایڈوکیٹ، ڈاکٹر عابد شیروانی ایڈوکیٹ، ڈاکٹر نثار احمد نثار، شیخ طارق جمیل، مسلم پرویز، حامد السلام خان اور اعزازی مہمانان خاص میں محفوظ النبی خان، علامہ عبد الخالق فریدی، احمد سعید، اشرف اقبال، فاروق عرشی، سحر علی، افروز رضوی و پروفیسر ساجدہ شامل ہوں گی ۔

