سیاسی ومذہبی مراکز پر چھاپے جمہوری اصولوں کے منافی ، آفاق احمد
کراچی( آن لائن )مہاجر قومی موومنٹ( پاکستان) کے چیئر مین آفاق احمد نے سنی تحریک کے سربراہ ثروت اعجاز قادری کے گھر پر پولیس کے چھاپے اور کارکنان کی گرفتاریوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے آفاق احمد نے کہا کہ کسی بھی مذہبی شخصیت یا جماعت کو محض الزامات کی بنیاد پر مجرم قرار دینا نہ صرف جمہوری اصولوں کے منافی ہے بلکہ معاشرتی انتشار کا باعث بن سکتا ہے ۔
آفاق احمد نے کہا کہ جناب ثروت اعجاز قادری ایک معروف مذہبی رہنما ہیں اور ان کی جماعت ایک سیاسی و مذہبی شناخت رکھتی ہے ، کسی فرد یا جماعت کو بغیر عدالتی فیصلے کے بھتہ خور یا مجرم کہناغیرآئینی اقدام ہے ، مذہبی طبقات کو سیاسی بنیادوں پر نشانہ بنانا نہ ملکی سلامتی کیلئے نقصان دہ عمل ہے جسکی پر زور مذمت کرتے ہیں۔