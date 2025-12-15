صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی گیمز کے شاندار انعقاد پر اظہار تشکر

  • کراچی
قومی گیمز کے شاندار انعقاد پر اظہار تشکر

کراچی (این این آئی) کمشنر کراچی سید حسن نقوی سے پاکستان اولمپک ایسو سی ایشن کے صدر عارف سعید، سیکریٹری خالد محمود ،ایس او اے کے سیکریٹری احمدعلی راجپوت نے قومی گیمز کے شاندار انعقاد کے حوالے سے دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر کیا ہے ۔

علاوہ ازیں شہریوں نے تمام ڈپٹی کمشنر ،اسسٹنٹ کمشنرز کے علاوہ ایڈیشنل کمشنر ،پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو ،ڈی آئی جی ٹریفک سید پیر محمد شاہ ،ڈپٹی کمشنر ایسٹ نصر اللہ عباسی،،ایس ایس یو کے افسران اور ملازمین سے اظہار تشکر کیا ہے ۔ درین اثنا چیف سیکریٹری سندھ نے ایک پیغام میں کمشنر کراچی اور ہر محکمے کو قومی گیمز کی اختتامی تقریب کو شایان شان اور پر امن انداز میں منعقد کرنے پر مبار کباددی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معاشی استحکام کیلئے پالیسیاں بنانیکی ضرورت، سیدال خان

آثارِ قدیمہ کی تحقیق، تحفظ کے فروغ کیلئے پرعزم، اورنگزیب کچھی

وزیر مملکت خزانہ کا زیر تعمیر لِلہ جہلم روڈ کا دورہ، جلد تکمیل کی ہدایت

تعلیمی شعبہ میں رشوت،کرپشن کے راستے بند کر دیئے،رانا سکندر

مضبوط جمہوریت کیلئے خواتین کی شمولیت ضروری، شازیہ رضوان

مری، آٹا سمگل کرنیکی کوشش ناکام چوک میں سرکاری نرخوں پر فروخت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر