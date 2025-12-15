قومی گیمز کے شاندار انعقاد پر اظہار تشکر
کراچی (این این آئی) کمشنر کراچی سید حسن نقوی سے پاکستان اولمپک ایسو سی ایشن کے صدر عارف سعید، سیکریٹری خالد محمود ،ایس او اے کے سیکریٹری احمدعلی راجپوت نے قومی گیمز کے شاندار انعقاد کے حوالے سے دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر کیا ہے ۔
علاوہ ازیں شہریوں نے تمام ڈپٹی کمشنر ،اسسٹنٹ کمشنرز کے علاوہ ایڈیشنل کمشنر ،پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو ،ڈی آئی جی ٹریفک سید پیر محمد شاہ ،ڈپٹی کمشنر ایسٹ نصر اللہ عباسی،،ایس ایس یو کے افسران اور ملازمین سے اظہار تشکر کیا ہے ۔ درین اثنا چیف سیکریٹری سندھ نے ایک پیغام میں کمشنر کراچی اور ہر محکمے کو قومی گیمز کی اختتامی تقریب کو شایان شان اور پر امن انداز میں منعقد کرنے پر مبار کباددی ہے ۔