اکستان بارکونسل کے نومنتخب اراکین کو مبارکباد
کراچی (این این آئی) پاکستان بارکونسل کے الیکشن میں نومنتخب اراکین اعظم نذیر تارڑ،احسن بھون،عابد زبیری،سلمان اکرم راجہ،فاروق ایچ نائیک، سلیم منگریو،بیرسٹر صلاح الدین ،رضوان عباسی،عبید اللہ میمن،شفقت محمود چوہان۔۔۔
پیر مسعود چشتی،طاہر نصر اللہ وڑائچ،ثاقب اکرم گوندل،عامر سعید راں،منیر اے ملک،حفیظ الرحمن چوہدری،سید قلب حسن اور دیگر کی کامیابی پر جسٹس ہیلپ لائن انٹرنیشنل کے سربراہ ندیم شیخ ایڈوکیٹ،گلوبل جنرل سیکریٹری حارث امین بھٹی،سلیم مائیکل ایڈوکیٹ،سید اسرارعلی ایڈوکیٹ،فید ندیم ایڈوکیٹ،فیصل ندیم اور سید ذوالفقارشاہ نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات اور قانون وآئین کی بالادستی کے خدمات انجام دینے اورعدلیہ کا وقار برقرار رکھنے کی توقعات کا اظہار کیا ہے ۔